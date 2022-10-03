Серия А: «Ювентус» уверенно разгромил «Болонью»

2 октября на стадионе «Альянц - Ювентус» в Турине состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Болонью».

2 октября на стадионе «Альянц - Ювентус» в Турине состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Болонью».

Как передает Report , финальный свисток сигнализировал о победе туринской команды со счётом 3:0.

Хозяева забили свой первый гол на 24-й минуте — отличился вингер Филип Костич после передачи Душана Влаховича. На 59-й минуте уже сам Влахович сумел реализовать голевой момент. На 62-й минуте польский форвард Аркадиуш Милик довёл счёт до разгромного.

После этой победы «Ювентус» поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы, в активе команды 13 набранных очков. «Болонья» осталась на 17-м месте, клуб после восьми встреч сумел набрать лишь шесть очков.