Серия А: "Ювентус" разгромил "Сассуоло" и приблизился к "Интеру"

Туринский "Ювентус" разгромил "Сассуоло" из одноимённого города в матче 20-го тура итальянской Серии А.

Туринский "Ювентус" разгромил "Сассуоло" из одноимённого города в матче 20-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report , матч на стадионе "Альянц — Ювентус" завершился со счетом 3:0.

"Старой сеньоре" удалось открыть счёт уже на 15-й минуте. Голом отметился нападающий Душан Влахович. За восемь минут до конца первого тайма сербскому форварду удалось оформить дубль. Точку в матче на 89-й минуте поставил вингер туринцев Федерико Кьеза.

Предыдущая встреча соперников состоялась в конце сентября в рамках первого круга чемпионата Италии. Тогда "Ювентус" на выезде уступил "Сассуоло" со счётом 2:4. После этого матча туринцы не потерпели ни одного поражения во всех турнирах.

На данный момент "Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 49 очков после 20 туров. Отставание туринцев от лидирующего "Интера" — два балла. "Сассуоло", в свою очередь, располагается на 14-й строчке, имея в активе 19 очков.