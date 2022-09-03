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Серия А: "Ювентус" поделил очки с "Фиорентиной"

Серия А: "Ювентус" поделил очки с "Фиорентиной" В матче 5-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 "Фиорентина" принимала туринский "Ювентус".
Футбол
3 сентября 2022 г. 20:03
Серия А: Ювентус поделил очки с Фиорентиной

В матче 5-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 "Фиорентина" принимала туринский "Ювентус".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции и завершилась ничьей - 1:1.

На девятой минуте счет с передачи полузащитника Филипа Костича открыл польский форвард "старой синьоры" Аркадиуш Милик. Через 20 минут "фиалкам" удалось отыграться: отличился ивуарийский нападающий Кристиан Куаме. В конце первого тайма у "Фиорентины" был хороший шанс выйти вперед, но сербский форвард Лука Йович не реализовал пенальти.

Таким образом, после пяти туров у флорентийцев шесть очков, у туринцев - девять. В следующем матче "Фиорентина" сыграет с "Болоньей", а "Ювентус" - с "Салернитаной".

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