Серия А: "Ювентус" победил "Милан"

В матче 16-го тура итальянской Серии А "Милан" уступил туринскому "Ювентусу".

В матче 16-го тура итальянской Серии А "Милан" уступил туринскому "Ювентусу".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" (Джузеппе Меацца) в Милане и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет на 18-й минуте открыл полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза, ему ассистировал Пауло Дибала. В конце первого тайма Давиде Калабрия восстановил равновесие. Во втором тайме Кьеза оформил дубль. Третий гол "Ювентуса" забил Уэстон Маккенни с передачи Деяна Кулушевски.

"Милан" в 16 матчах набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" (30) сыграл 15 матчей и располагается на четвертом месте.