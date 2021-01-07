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Серия А: "Ювентус" победил "Милан"

Серия А: "Ювентус" победил "Милан" В матче 16-го тура итальянской Серии А "Милан" уступил туринскому "Ювентусу".
Футбол
7 января 2021 г. 02:01
Серия А: Ювентус победил Милан

В матче 16-го тура итальянской Серии А "Милан" уступил туринскому "Ювентусу".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" (Джузеппе Меацца) в Милане и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет на 18-й минуте открыл полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза, ему ассистировал Пауло Дибала. В конце первого тайма Давиде Калабрия восстановил равновесие. Во втором тайме Кьеза оформил дубль. Третий гол "Ювентуса" забил Уэстон Маккенни с передачи Деяна Кулушевски.

"Милан" в 16 матчах набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" (30) сыграл 15 матчей и располагается на четвертом месте.

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