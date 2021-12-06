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Серия А: "Ювентус" обыграл "Дженоа"

Серия А: "Ювентус" обыграл "Дженоа" "Ювентус" одержал победу над "Дженоа" в матче 16-го тура итальянской Серии А.
Футбол
6 декабря 2021 г. 03:14
Серия А: Ювентус обыграл Дженоа

"Ювентус" одержал победу над "Дженоа" в матче 16-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча прошла в Турине на стадионе "Альянц" и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Массимилиано Аллегри.

Счет в матче на 9-й минуте прямым ударом с углового открыл Хуан Куадрадо.

В конце матча Пауло Дибала закрепил преимущество своей команды, ему ассистировал Федерико Бернардески.

"Ювентус" набрал 27 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У "Дженоа" в активе 10 баллов, команда Андрея Шевченко располагается на 18-й позиции, в зоне вылета.

В следующем туре Серии А "Ювентус" 11 декабря сыграет на выезде с "Венецией". "Дженоа" 10 декабря примет на своем поле "Сампдорию" в генуэзском дерби.

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