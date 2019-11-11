​Серия А. "Ювентус" обыграл "Милан"

В матче 12-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» обыграл «Милан» со счётом 1:0.

Как передает Report, встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц».

Единственный гол был забит на 77-й минуте. Автором забитого мяча стал аргентинский нападающий туринцев Пауло Дибала, которому ассистировал его соотечественник форвард Гонсало Игуаин.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не доиграл до конца матч 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом». На 55-й минуте встречи 34-летний нападающий был заменён на Пауло Дибалу. Покидая поле, португалец отправился не на скамейку запасных, а сразу в раздевалку.

Напомним, главный тренер «Ювентуса» Сарри меняет Роналду по ходу игры уже во второй встрече подряд. На этой неделе форвард не доиграл матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Тогда после своей замены португалец не пожал наставнику «старой синьоры» руку.

«Ювентус», набрав 32 очка, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Милан» (13) — на 14-м месте.