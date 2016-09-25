Серия А: "Ювентус" минимально обыграл "Палермо", "Кьево" уступил "Наполи" - ВИДЕО

Баку. 25 Сентября. REPORT.AZ/ Ювентус выиграл у Палермо в матче 6-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча проходила в Палермо на стадионе "Ренцо Барбера" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

В дебюте второго тайма Дани Алвес решился на очередной дальний удар, который оказался слабым, но полетел в створ. Эдоардо Гольданига зачем-то подставил ногу, подправив мяч в ближний угол.

Ювентус (15 очков) закрепился на 1-м месте в таблице и опережает идущий вторым Наполи на 1 балл. Палермо (5 очков) идёт 16-м.

Палермо – Ювентус 0:1

Гол: Гольданига, 49 (автогол)

Наполи на домашнем стадионе "Сан-Паоло" принимал Кьево в матче 6-го тура чемпионата Италии. Партенопейцы одержали победу со счётом 2:0.

Оба своих гола подопечные Маурицио Сарри забили в первом тайме. На 24-й минуте отличился форвард Маноло Габбьядини, а через 15 минут полузащитник Марек Гамшик удвоил преимущество Наполи. Словак забил свой 100-й гол за неаполитанцев во всех турнирах.

Наполи набрал 14 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице, Кьево (10 пунктов) идёт пятым.

Наполи - Кьево 2:0

Голы: Габбьядини, 24, Хамшик, 39