Серия А: "Ювентус" без Роналду уступил дебютанту

В матче второго тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" уступил "Эмполи", который еще в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе.

В матче второго тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" уступил "Эмполи", который еще в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч забил Леонардо Манкузо. Он отличился на 21 минуте.

Эта встреча стала первой для "старой синьоры" после ухода из клуба португальского форварда Криштиану Роналду, который перебрался в английский "Манчестер Юнайтед".

В первом туре "Юве" сыграл вничью с "Удинезе" (2:2). Роналду вышел на поле на последние 30 минут. Форвард смог забить мяч в компенсированное время, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.