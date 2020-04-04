​Серия А возобновится, когда позволит эпидемиологическая ситуация

Чемпионат Италии по футболу будет возобновлен, как только этому будет сопутствовать эпидемиологическая ситуация в стране.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Что касается возможного завершения оставшихся матчей Серии А, то руководство лиги рассмотрит вопрос о возобновлении спортивной деятельности только тогда, когда это позволят эпидемиологические условия. Это будет сделано в соответствии с постановлениями правительства, а также принимая во внимание безопасность игроков и других лиц", - говорится в заявлении лиги.

Чемпионат Италии был прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее, президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что возобновление матчей первенства планируется в конце мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.