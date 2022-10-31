Серия А: "Торино" обыграл "Милан"

"Торино" одержал победу над "Миланом" в матче XII тура итальянской Серии А со счетом 2:1.

"Торино" одержал победу над "Миланом" в матче XII тура итальянской Серии А со счетом 2:1.

Как передает Report, встреча прошла в Турине на стадионе "Олимпико ди Торино".

На 35-й минуте счет открыл защитник "Торино" Коффи Джиджи с передачи Валентино Лацаро. Через две минуты удвоил результат российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук, которому ассистировал Никола Влашич.

"Милан" отыграл один мяч на 67-й минуте благодаря голу бразильского вингера Жуниора Мессьяса.

"Торино" поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 17 очков после 12 встреч. "Милан" остался на третьей строчке, в активе команды Стефано Пиоли 26 очков.