О нас

Серия А: "Рома" уступила аутсайдеру

Серия А: "Рома" уступила аутсайдеру Серия А: "Рома" уступила аутсайдеру
Футбол
1 марта 2023 г. 00:18
Серия А: Рома уступила аутсайдеру

Завершился матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором "Кремонезе" принимал "Рому" на стадионе "Джованни Цини".

Как передает Report, хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

Этот успех позволил ей прервать серию из 30 матчей без побед в чемпионате Италии. Серия является одной из самых длинных в истории турнира (наравне с серией "Анконы" в 1993-2004 годах). Клуб ни разу не побеждал в нынешнем сезоне, а последняя победа в лиге состоялась в 1996 году. В том сезоне "Кремонезе" вылетел в Серию В, после чего вернулся в высшую лигу лишь в 2022 году.

Отметим, что "Кремонезе" переместился с 20-й строчки турнирной таблицы Серии А нынешнего сезона на 19-ю.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İtaliya A Seriyası: "Roma" autsayderə uduzub

Самое читаемое

Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
22 февраля 2023 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi