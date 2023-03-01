Серия А: "Рома" уступила аутсайдеру

Серия А: "Рома" уступила аутсайдеру

Завершился матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором "Кремонезе" принимал "Рому" на стадионе "Джованни Цини".

Как передает Report, хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

Этот успех позволил ей прервать серию из 30 матчей без побед в чемпионате Италии. Серия является одной из самых длинных в истории турнира (наравне с серией "Анконы" в 1993-2004 годах). Клуб ни разу не побеждал в нынешнем сезоне, а последняя победа в лиге состоялась в 1996 году. В том сезоне "Кремонезе" вылетел в Серию В, после чего вернулся в высшую лигу лишь в 2022 году.

Отметим, что "Кремонезе" переместился с 20-й строчки турнирной таблицы Серии А нынешнего сезона на 19-ю.