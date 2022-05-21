Серия А: «Рома» разгромила «Торино» и вышла в Лигу Европы

20 мая состоялся матч в рамках 38-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Ромой».

20 мая состоялся матч в рамках 38-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Ромой».

Как передает Report, команды играли на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине.

Разгромную победу одержали «волки» со счетом 3:0.

Счёт в матче на 33-й минуте открыл Тэмми Абрахам. Через 9 минут Абрахам реализовал пенальти. Во втором тайме Лоренцо Пеллегрини тоже забил 11-метровый удар.

После этого матча «Рома» в любом случае не опустится ниже шестого места в таблице, гарантировав себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне. В прошлом году Моуринью подписал контракт с «Ромой» до 30 июня 2024 года.

Отметим, что эта игра открыла последний тур чемпионата Италии сезона-2021/2022. По итогам 38 матчей подопечные Жозе Моуринью располагаются на шестом месте. В активе римлян 63 очка. Команда Ивана Юрича с 50 очками занимает 10-ю строчку.