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Серия А: Названо имя самого ценного игрока сезона

Серия А: Названо имя самого ценного игрока сезона Самым ценным игроком завершившегося сезона Серии А стал нападающий «Милана» Рафаэл Леау.
Футбол
23 мая 2022 г. 08:20
Серия А: Названо имя самого ценного игрока сезона

Самым ценным игроком завершившегося сезона Серии А стал нападающий «Милана» Рафаэл Леау.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт итальянской лиги.

Вручение трофея игроку состоялось после матча «Сассуоло» - «Милан» (0:3).

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво прокомментировал это событие: «Несомненно, Леау является одним из символов «Милана» как чемпиона Италии, нападающий, который всегда может показать отличное зрелище. Футбольный азарт, непредсказуемость, спортивная сила и техника на скорости уже сделали его лучшим игроком, одним из самых ярких талантов на международном уровне», — приводит слова Де Сьерво официальный сайт лиги.

Отметим, что Рафаэл Леау сыграл за «Милан» в завершившемся сезоне Серии А 34 матча, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

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