Серия А: «Наполи» разгромил «Сассуоло»

Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимал «Сассуоло».

Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимал «Сассуоло».

Как передает Report, встреча, проходившая на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась разгромной победой хозяев поля - 4:0.

Хозяева ещё до перерыва сумели забить в ворота «Сассуоло» три безответных мяча — два из них на счету Виктора Осимхена, причём оба раза ему ассистировал грузинский легионер «Наполи» Хвича Кварацхелия. На 36-й минуте голом отметился сам Кварацхелия, забивший после передачи Мариу Руя. Во втором тайме Осимхен сумел оформить хет-трик, установив окончательный счёт — 4:0.

«Наполи», лидирующий в чемпионате и имеющий в активе 32 очков, на 6 очков оторвался от идущего вторым «Милана». «Сассуоло» с 15-ю баллами на 9-й позиции.