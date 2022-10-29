О нас

Серия А: «Наполи» разгромил «Сассуоло»

Серия А: «Наполи» разгромил «Сассуоло» Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимал «Сассуоло».
Футбол
29 октября 2022 г. 20:03
Серия А: «Наполи» разгромил «Сассуоло»

Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимал «Сассуоло».

Как передает Report, встреча, проходившая на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась разгромной победой хозяев поля - 4:0.

Хозяева ещё до перерыва сумели забить в ворота «Сассуоло» три безответных мяча — два из них на счету Виктора Осимхена, причём оба раза ему ассистировал грузинский легионер «Наполи» Хвича Кварацхелия. На 36-й минуте голом отметился сам Кварацхелия, забивший после передачи Мариу Руя. Во втором тайме Осимхен сумел оформить хет-трик, установив окончательный счёт — 4:0.

«Наполи», лидирующий в чемпионате и имеющий в активе 32 очков, на 6 очков оторвался от идущего вторым «Милана». «Сассуоло» с 15-ю баллами на 9-й позиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi