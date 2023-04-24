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Серия А: "Наполи" на 93-й минуте вырвал победу в матче с "Ювентусом"

Серия А: "Наполи" на 93-й минуте вырвал победу в матче с "Ювентусом" Туринский "Ювентус" на своем поле принимал "Наполи" в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Футбол
24 апреля 2023 г. 02:18
Серия А: Наполи на 93-й минуте вырвал победу в матче с Ювентусом

Туринский "Ювентус" на своем поле принимал "Наполи" в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Как передает Report, единственный мяч был забит нападающим "Наполи" Джакомо Распадори на 93-й минуте матча с передачи Элифа Элмаса.

На 82-й минуте хавбек "Ювентуса" Анхель Ди Мария отправил мяч в сетку ворот соперника, однако гол был отменен после видеопросмотра из-за нарушения правил, которое произошло перед взятием ворот.

За семь туров до конца чемпионата "Наполи" (78 очков) лидирует в турнирной таблице с 17-очковым отрывом от идущего вторым римского "Лацио". "Ювентус" с 59 очками занимает третью строчку.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти могут гарантировать себе первое чемпионство за последние 33 года. В 32-м туре "Наполи" дома сыграет с "Салернитаной" (29 апреля), а "Юве" на выезде - с "Болоньей" (30 апреля).

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