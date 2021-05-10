Серия А: "Милан" в гостях разгромил "Ювентус"

В центральном матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" разгромил "Ювентус"

В центральном матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" разгромил "Ювентус".

Как передает Report, встреча прошла в Турине на стадионе "Альянс Стэдиум" при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Брахим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори.

Отметим, что на 58-й минуте игры полузащитник "россонери" Франк Кесси не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.

После этого успеха подопечные Стефано Пиоли набрали 72 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Серии А.

Команда под руководством Андреа Пирло опустилась на пятое место, которое не дает право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.