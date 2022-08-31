Серия А: "Милан" сыграл вничью с "Сассуоло"

В матче 4-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 "Сассуоло" принимал действующего чемпиона "Милан".
Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Мапей-Читта-дель-Триколоре" в Сассуоло и завершилась вничью - 0:0.
В середине первого тайма бельгийский полузащитник гостей Алексис Салемакерс в своей штрафной нарушил правила на защитнике "нероверди" Гиоргосе Кирьякопулосе. Однако нападающий хозяев Доменико Берарди не сумел реализовать поставленный за этот фол пенальти - удачно сыграл вратарь "россонери" Мик Меньян.
Таким образом, после четырех туров у "Сассуоло" пять очков, у "Милана" - восемь.