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Серия А: "Милан" сыграл вничью с "Сассуоло"

Серия А: "Милан" сыграл вничью с "Сассуоло" В матче 4-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 "Сассуоло" принимал действующего чемпиона "Милан".
Футбол
31 августа 2022 г. 01:12
Серия А: Милан сыграл вничью с Сассуоло

В матче 4-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 "Сассуоло" принимал действующего чемпиона "Милан".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Мапей-Читта-дель-Триколоре" в Сассуоло и завершилась вничью - 0:0.

В середине первого тайма бельгийский полузащитник гостей Алексис Салемакерс в своей штрафной нарушил правила на защитнике "нероверди" Гиоргосе Кирьякопулосе. Однако нападающий хозяев Доменико Берарди не сумел реализовать поставленный за этот фол пенальти - удачно сыграл вратарь "россонери" Мик Меньян.

Таким образом, после четырех туров у "Сассуоло" пять очков, у "Милана" - восемь.

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