Серия А: "Милан" разгромил "Лацио"

В матче 30-го тура итальянской Серии А "Лацио"&принимал "Милан".

В матче 30-го тура итальянской Серии А "Лацио" принимал "Милан".

Как передает Report, встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико" и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Первый гол забил полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу на 23-й минуте с передачи нападающего Златана Ибрагимовича. На 34-й минуте Ибрагимович увеличил преимущество красно-черных, реализовав пенальти. В начале второго тайма еще один мяч в ворота "Лацио" отправил форвард гостей Анте Ребич, которому ассистировал хавбек Джакомо Бонавентура.

"Лацио" занимает второе место в турнирной таблице чемпионате Италии. Отставание "орлов" от "Ювентуса" увеличилось до семи очков. "Милан" поднялся на шестое место, опередив "Наполи", однако у команды Дженнаро Гаттузо есть один матч в запасе.