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Серия А: "Милан" переиграл "Верону"

Серия А: "Милан" переиграл "Верону" В матче 26-го тура итальянской Серии А "Верона" принимала "Милан"
Футбол
7 марта 2021 г. 21:42
Серия А: Милан переиграл Верону

В матче 26-го тура итальянской Серии А "Верона" принимала "Милан".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Марк Антонио Бентегоди" в Вероне (Италия) и завершилась со счетом 0:2.

"Милан" вышел на поле без ряда ключевых исполнителей. Игру пропускали Златан Ибрагимович, Марио Манджукич, Хакан Чалханоглу, Тэо Эрнандес, Исмаэль Беннасер и Анте Ребич. Но это не помешало "россонери" набрать заслуженные три очка. На 27-й минуте счет в матче открыл Раде Крунич, а на 50-й минуте преимущество удвоил Диогу Далот.

"Милан" набрав в 26 встречах 56 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидирует в чемпионате "Интер" (59), а замыкает тройку "Ювентус" (52). "Верона" (38) - на 8-м месте.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya A Seriyası: “Milan" "Verona"ya qalib gəlib

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