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Серия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью

Серия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью Футбольный клуб "Милан" в матче 12-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с "Интером" со счетом 1:1.
Футбол
8 ноября 2021 г. 02:11
Серия А: Милан и Интер сыграли вничью

Футбольный клуб "Милан" в матче 12-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с "Интером" со счетом 1:1.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на стадионе, домашнем для обеих команд.

У "Интера" отличился Хакан Чалханоглу (11-я минута, пенальти), автогол на счету защитника "Интера" Стефана де Врея (17). Вратарь "Милана" Чиприан Тэтэрушану отразил пенальти на 27-й минуте игры.

"Милан" продлил беспроигрышную серию в национальном чемпионате до 12 матчей, клуб занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка, "Интер" располагается на третьей позиции с 25 очками.

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, "Милан" на выезде 20 ноября сыграет с "Фиорентиной", "Интер" на своем поле встретится с "Наполи" 21 ноября.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya çempionatında 229-cu Milan derbisi olub

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