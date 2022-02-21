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Серия А: «Лацио» сыграл вничью с «Удинезе»

Серия А: «Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» «Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 26-го тура итальянской Серии А.
Футбол
21 февраля 2022 г. 06:11
Серия А: «Лацио» сыграл вничью с «Удинезе»

«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 26-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 1:1.

Уже на 5-й минуте вингер Жерар Деулофеу вывел «Удинезе» вперёд. В конце первого тайма атакующий полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон сравнял счёт. Во втором тайме команды не забивали голов.

«Лацио» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Удинезе» (25) идёт на 16-й позиции.

В следующем туре Серии А «Лацио» 27 февраля примет в родных стенах «Наполи». «Удинезе» 25 февраля сыграет на выезде с «Миланом».

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