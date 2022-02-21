Серия А: «Лацио» сыграл вничью с «Удинезе»

«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 26-го тура итальянской Серии А.

«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 26-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report , встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 1:1.

Уже на 5-й минуте вингер Жерар Деулофеу вывел «Удинезе» вперёд. В конце первого тайма атакующий полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон сравнял счёт. Во втором тайме команды не забивали голов.

«Лацио» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Удинезе» (25) идёт на 16-й позиции.

В следующем туре Серии А «Лацио» 27 февраля примет в родных стенах «Наполи». «Удинезе» 25 февраля сыграет на выезде с «Миланом».