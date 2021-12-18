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Серия А: «Интер» укрепил своё лидерство

Серия А: «Интер» укрепил своё лидерство 18 декабря, состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Салернитаной».
Футбол
18 декабря 2021 г. 04:24
Серия А: «Интер» укрепил своё лидерство

18 декабря, состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Салернитаной».

Как передает Report, команды встречались на стадионе «Маурицио Мариани» в Риме (Италия).

Противостояние завершилось со счётом 5:0 в пользу миланского клуба.

Счёт в игре на 11-й минуте после открыл Иван Перишич. На 33-й минуте отличился Дензел Дюмфрис. Во втором тайме Алексис Санчес довёл счёт до разгромного. На 77-й минуте Лаутаро Мартинес забил очередной гол гостей. Под занавес матча Роберто Гальярдини установил итоговый счёт в матче.

«Интер» (43) является действующим победителем Серии А и на данный момент лидирует в итальянском первенстве. «Салернитана» имеет в своём активе 8 очков и замыкает турнирную таблицу итальянского национального первенства.

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