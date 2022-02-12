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Серия А: "Интер" сыграл вничью с "Наполи"

Серия А: "Интер" сыграл вничью с "Наполи" На стадионе "Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)" в Неаполе в рамках 25-го тура итальянской Серии А встречались "Наполи" и "Интер". Встреча завершилась ничьей 1:1.
Футбол
12 февраля 2022 г. 23:27
Серия А: Интер сыграл вничью с Наполи

На стадионе "Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)" в Неаполе в рамках 25-го тура итальянской Серии А встречались "Наполи" и "Интер". Встреча завершилась ничьей 1:1.

Как передает Report, счет в матче на седьмой минуте открыл нападающий хозяев Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти за фол на Викторе Осимхене. На 47-й минуте боснийский нападающий "Интера" Эдин Джеко востановил равновесие. Больше команды не забивали и завершили матч вничью.

Миланцы набрали 54 очка и продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице Серии А. "Наполи" (53) - второй, но неаполитанцы провели на матч больше.

В следующем матче "Интер" встретится с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится 16 февраля.

"Наполи" 17 февраля предстоит матч с "Барселоной" в 1/16 финала лиги Европы.

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Версия на азербайджанском языке Видео"İnter" "Napoli" ilə görüşdə uduzmayıb

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