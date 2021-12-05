О нас
Report Georgia
Аудио новости

Серия А: "Интер" разгромил "Рому"

Серия А: "Интер" разгромил "Рому" Футбольный клуб "Интер" со счетом 3:0 разгромил "Рому" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Футбол
5 декабря 2021 г. 00:48
Серия А: Интер разгромил Рому

Футбольный клуб "Интер" со счетом 3:0 разгромил "Рому" в матче 16-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report, встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

Забитыми мячами в составе миланского клуба отметились Хакан Чалханоглу (15-я минута), Эдин Джеко (24), и Дензел Дамфрис (39).

Подопечные Симоне Индзаги одержали шестую победу в чемпионате за последние семь встреч и располагаются на второй строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. Подопечные Жозе Моуринью проиграли во втором матче кряду и занимают пятое место с 25 очками.

В следующем туре чемпионата Италии "Интер" дома сыграет с "Кальяри" 12 декабря, "Рома" на следующий день примет "Специю".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Видео"İnter" "Roma"nı səfərdə məğlub edib

Самое читаемое

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
Фото Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
30 ноября 2021 г. 02:38
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
2 декабря 2021 г. 00:53
Ла Лига: Реал победил Атлетик
ВидеоЛа Лига: "Реал" победил "Атлетик"
2 декабря 2021 г. 01:58
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
1 декабря 2021 г. 22:48
АПЛ: Ливерпуль разгромил Эвертон
АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Эвертон"
2 декабря 2021 г. 02:57
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
1 декабря 2021 г. 21:59
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
29 ноября 2021 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi