Серия А: "Интер" обыграл "Ювентус"

В рамках 31-го тура чемпионата Италии на стадионе "Альянц-Ювентус" в Турине местный "Ювентус" играл с "Интером".

В рамках 31-го тура чемпионата Италии на стадионе "Альянц-Ювентус" в Турине местный "Ювентус" играл с "Интером".

Как передает Report, встреча закончилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

На 45-й минуте Массимилиано Иррати не стал назначать пенальти за фол на Дензеле Дюмфрисе. Арбитры VAR подсказали главному судье пересмотреть решение. 11-метровый был назначен: его реализовал турецкий полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу.

"Интер" набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице итальянской Серии А третье место, отставая от лидирующих "Наполи" и "Милана" на три очка и имея игру в запасе. "Ювентус" с 59 очками остался на четвертой позиции турнирной таблицы.