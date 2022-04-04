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Серия А: "Интер" обыграл "Ювентус"

Серия А: "Интер" обыграл "Ювентус" В рамках 31-го тура чемпионата Италии на стадионе "Альянц-Ювентус" в Турине местный "Ювентус" играл с "Интером".
Футбол
4 апреля 2022 г. 01:03
Серия А: Интер обыграл Ювентус

В рамках 31-го тура чемпионата Италии на стадионе "Альянц-Ювентус" в Турине местный "Ювентус" играл с "Интером".

Как передает Report, встреча закончилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

На 45-й минуте Массимилиано Иррати не стал назначать пенальти за фол на Дензеле Дюмфрисе. Арбитры VAR подсказали главному судье пересмотреть решение. 11-метровый был назначен: его реализовал турецкий полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу.

"Интер" набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице итальянской Серии А третье место, отставая от лидирующих "Наполи" и "Милана" на три очка и имея игру в запасе. "Ювентус" с 59 очками остался на четвертой позиции турнирной таблицы.

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