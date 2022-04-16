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Серия А: "Интер" обыграл "Специю" и возглавил турнирную таблицу 

Серия А: "Интер" обыграл "Специю" и возглавил турнирную таблицу  В рамках 33-го тура чемпионата Италии на стадионе "Альберто Пикко" в Специи местная команда играла с "Интером".
Футбол
16 апреля 2022 г. 00:37
Серия А: Интер обыграл Специю и возглавил турнирную таблицу 

В рамках 33-го тура чемпионата Италии на стадионе "Альберто Пикко" в Специи местная команда играла с "Интером".

Как передает Report, встреча закончилась победой гостей со счетом 3:1.

На 31-й минуте Марсело Брозович после паса Данило Д'Амброзио открыл счет в игре. На 73-й минуте Лаутаро Мартинес укрепил преимущество гостей. За две минуты до конца основного времени полузащитник Джулио Маджоре сократил разницу до минимума. На 94-й минуте Алексис Санчес установил итоговый результат в поединке - 3:1.

"Интер" набрал 69 очков и занимает в турнирной таблице итальянской Серии А первое место. "Милан" с 68 очками идёт вторым. У "Наполи", находящегося на третьем месте, - 66 очков. "Интер" является действующим победителем турнира.

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