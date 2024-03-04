Серия А: Гол Кварацхелии принес "Наполи" победу над "Ювентусом"

"Наполи" на своем поле обыграл "Ювентус" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Наполи" на своем поле обыграл "Ювентус" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе неаполитанцев отличились Хвича Кварацхелия (42-я минута) и Джакомо Распадори (88), перед вторым голом Виктор Осимхен не реализовал пенальти. У гостей мяч забил Федерико Кьеза (81).

"Наполи" занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 43 очка. "Ювентус" (57 очков) идет вторым и отстает от лидирующего "Интера" на 12 баллов. Миланский клуб сыграл на один матч меньше.