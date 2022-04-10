Серия А: "Фиорентина" обыграла "Наполи"

Футбольный клуб "Фиорентина" со счетом 3:2 победил "Наполи" в матче 32-го тура чемпионата Италии.

Футбольный клуб "Фиорентина" со счетом 3:2 победил "Наполи" в матче 32-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report , встреча прошла в воскресенье в Неаполе.

Забитыми мячами в составе "Фиорентины" отметились Николас Гонсалес (29-я минута), Нанитамо Иконе (66) и Артур Кабрал (72), у "Наполи" отличились Дрис Мертенс (58) и Виктор Осимхен (84).

"Фиорентина" одержала вторую победу в чемпионате страны подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице с 53 очками в 31 матче. "Наполи" прервал серию из трех побед и занимает третье место с 66 очками в 32 матчах.

В следующем матче "Фиорентина" сыграет дома с "Венецией" 16 апреля. "Наполи" 18 апреля примет "Рому".