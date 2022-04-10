Серия А: "Аталанта" проиграла "Сассуоло"

"Сассуоло" со счетом 2:1 победил "Аталанту" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Сассуоло" со счетом 2:1 победил "Аталанту" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в воскресенье в Реджо-нель-Эмилии.

Забитыми мячами в составе "Сассуоло" отметился Хамед Траоре (24-я и 61-я минуты). У гостей гол на счету Луиса Муриэля (90+3).

"Аталанта" проиграла вторую встречу подряд в чемпионате Италии и занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 31 матче. "Сассуоло" идет девятым с 46 очками в 32 матчах.

В следующем матче чемпионата "Аталанта" встретится дома с "Вероной" 18 апреля. 14 апреля клубу из Бергамо предстоит сыграть в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с германским "Лейпцигом", первая встреча в Германии завершилась со счетом 1:1. "Сассуоло" в следующем матче чемпионата Италии сыграет на выезде с "Кальяри" 16 апреля.