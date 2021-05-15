Серия А: «Аталанта» обыграла в гостях «Дженоа»

Футболисты "Аталанты" обыграли "Дженоа" со счетом 4:3 в гостевом матче 37-го тура чемпионата Италии и гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Футболисты "Аталанты" обыграли "Дженоа" со счетом 4:3 в гостевом матче 37-го тура чемпионата Италии и гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе победителей голы забили Дуван Сапата (9-я минута), Руслан Малиновский (26), Робин Госенс (44) и Марио Пашалич (51). У "Дженоа" отличились узбекистанский нападающий Элдор Шомуродов (49 и 85) и Горан Пандев (66).

"Аталанта" набрала 78 очков в 37 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, квалифицировавшись в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона. "Дженоа" идет 14-м, имея в активе 39 очков после 37 встреч. Чемпионом Италии досрочно стал миланский "Интер".

В заключительном, 38-м туре первенства страны подопечные Джан Пьеро Гасперини 23 мая дома примут "Милан", а "Дженоа" в тот же день сыграет на выезде с "Кальяри".

Отметим, что 19 мая "Аталанта" проведет финальный матч Кубка Италии против туринского "Ювентуса".