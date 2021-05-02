Серия А: "Ювентус" потерял шансы на чемпионство

В матче 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 "Интер" обыграл "Кротоне"

В матче 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 "Интер" обыграл "Кротоне".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Эцио Скида" в Кротоне. Финальный свисток рефери зафиксировал победу миланского клуба 2:0. Таким образом, "Ювентус" потерял математические шансы на чемпионство.

"Ювентус" непрерывно становился чемпионом Италии начиная с сезона-2011/2012. В текущем сезоне "Интер" станет победителем Серии А, если "Аталанта" 2 мая не обыграет "Сассуоло".

Миланский клуб в 34 матчах набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. "Ювентус" с 66 очками занимает пятую строчку таблицы.