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Серхио Рамос покинул "Севилью"

Серхио Рамос покинул "Севилью" Чемпион мира по футболу Серхио Рамос завершил выступления в "Севилье".
Футбол
17 июня 2024 г. 16:30
Серхио Рамос покинул Севилью

Чемпион мира по футболу Серхио Рамос завершил выступления в "Севилье".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

У 38-летнего защитника истек срок действия контракта с "Севильей".

Рамос – воспитанник "Севильи", в ее составе играл с 2002 по 2005 год, но основная часть карьеры связана с "Реалом", в котором он провел последующие 16 лет и выиграл 22 титула – как национальные, так и международные.

Также он играл в "Пари Сен-Жермен", стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны. После этого, в 2023 году перешел в "Севилью".

В составе сборной Испании выиграл чемпионат мира и дважды чемпионат Европы.

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Версия на английском языке Sergio Ramos leaves Sevilla

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