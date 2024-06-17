Серхио Рамос покинул "Севилью"

Чемпион мира по футболу Серхио Рамос завершил выступления в "Севилье".

Чемпион мира по футболу Серхио Рамос завершил выступления в "Севилье".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

У 38-летнего защитника истек срок действия контракта с "Севильей".

Рамос – воспитанник "Севильи", в ее составе играл с 2002 по 2005 год, но основная часть карьеры связана с "Реалом", в котором он провел последующие 16 лет и выиграл 22 титула – как национальные, так и международные.

Также он играл в "Пари Сен-Жермен", стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны. После этого, в 2023 году перешел в "Севилью".

В составе сборной Испании выиграл чемпионат мира и дважды чемпионат Европы.