СМИ: Серхио Рамос может покинуть "Реал Мадрид"

Защитник и капитан "Реал Мадрида" Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, 33-летний футболист всерьёз задумался об уходе из команды и продолжении карьеры в другом европейском клубе.

Среди претендентов на игрока в настоящий момент числятся "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен".

В ходе завершившегося сезона у Рамоса испортились отношения с "Реалом" и в частности с президентом клуба Флорентино Пересом.

Отметим, что Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005 года.