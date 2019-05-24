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СМИ: Серхио Рамос может покинуть "Реал Мадрид"

Серхио Рамос может покинуть "Реал Мадрид"

Защитник и капитан "Реал Мадрида" Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье. 

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, 33-летний футболист всерьёз задумался об уходе из команды и продолжении карьеры в другом европейском клубе. 

Среди претендентов на игрока в настоящий момент числятся "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен". 

В ходе завершившегося сезона у Рамоса испортились отношения с "Реалом" и в частности с президентом клуба Флорентино Пересом.

Отметим, что Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005 года.

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