Серхио Агуэро перешел в "Барселону"

Испанский футбольный клуб "Барселона" подписал контракт с аргентинским нападающим Серхио Агуэро.

Испанский футбольный клуб "Барселона" подписал контракт с аргентинским нападающим Серхио Агуэро.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Соглашение с 32-летним аргентинцем рассчитано до конца сезона-2022/23. Игрок присоединится к каталонской команде 1 июля. Сумма отступных по контракту составляет 100 млн евро.

Агуэро перешел в "Барселону" в качестве свободного агента. В мае футболист объявил о решении покинуть английский "Манчестер Сити", за который выступал с 2011 года, по окончании сезона.