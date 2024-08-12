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Серхи Роберто может перейти в "Фиорентину"

Серхи Роберто может перейти в "Фиорентину" Бывший защитник "Барселоны" Серхи Роберто может перейти в "Фиорентину", сообщает Report со ссылкой на Relevo.
Футбол
12 августа 2024 г. 09:23
Серхи Роберто может перейти в Фиорентину

Бывший защитник "Барселоны" Серхи Роберто может перейти в "Фиорентину", сообщает Report со ссылкой на Relevo.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает возможность подписания 32-летнего футболиста в статусе свободного агента. Также Роберто интересуются "Рома" и "Комо", который тренирует Сеск Фабрегас.

Ранее Роберто объявил об уходе из "Барселоны" после 13 сезонов, проведенных в каталонском клубе. За это время испанец сыграл за сине-гранатовых 373 матча, забил 19 мячей и отдал 43 голевых передачи.

Среди трофеев у Роберто семь чемпионатов Испании, шесть Кубков и пять Суперкубков Испании.

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