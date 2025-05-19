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Сярхан Гаджиев: Ожидаем от сборной Азербайджана уверенной игры и хороших результатов

Сярхан Гаджиев: Ожидаем от сборной Азербайджана уверенной игры и хороших результатов Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) ожидает от сборной Азербайджана уверенной игры и хороших результатов.
Футбол
19 мая 2025 г. 21:39
Сярхан Гаджиев: Ожидаем от сборной Азербайджана уверенной игры и хороших результатов

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) ожидает от сборной Азербайджана уверенной игры и хороших результатов.

Об этом в своем заявлении Report сказал исполнительный вице-президент AFFA Сярхан Гаджиев.

Официальный представитель организации рассказал о товарищеских матчах, которые сборная Азербайджана проведет против сборных Латвии и Венгрии: "Как вы знаете, обе встречи носят характер контрольных матчей. Сборная готовится к играм отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. Естественно, даже если это контрольные матчи, мы ожидаем от нашей команды уверенной игры и победы. Вопросы по составу обычно задаются главному тренеру. Однако, когда составы будут объявлены, вероятно, будут определенные изменения".

Отметим, что коллектив под руководством Фернанду Сантуша 7 июня встретится с Латвией на стадионе "Сконто" в Риге. Через 3 дня команда сыграет с Венгрией на Liv Bona Dea Arena.

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Версия на азербайджанском языке AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti: "Azərbaycan millisindən əzmkar oyun və yaxşı nəticələr gözləyirik"

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