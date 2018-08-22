Сергей Ребров возглавил венгерский клуб

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Бывший игрок и главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров возглавил венгерский "Ференцварош".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт будапештского клуба, 44-летний специалист на этом посту сменил Томаса Долла. Ассистировать Реброву будет его помощник по "Динамо" испанец Альберто Босх.

Ребров завершил карьеру футболиста в 2009 году. Киевское "Динамо" специалист тренировал с 2014 по 2017 год. Последним местом его работы был клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Отметим, что по итогам 5 туров "Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу высшей лиги Венгрии.