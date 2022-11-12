Сергей Клещенко: Мы хорошо проанализировали сборную Азербайджана

Получив информацию от партнеров из компании InStat, мы хорошо проанализировали соперника.

Получив информацию от партнеров из компании InStat, мы хорошо проанализировали соперника.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Молдовы по футболу Сергей Клещенко в интервью официальному сайту местной федерации, касаясь предстоящей товарищеской встречи со сборной Азербайджана.

50-летний специалист отметил, что большинство игроков команды, возглавляемой Джанни Де Бьязи, являются игроками "Карабаха", успешно выступающего в Лиге Европы.

Главный тренер отметил, что Вячеслав Посмак из турецкого клуба "Болуспор" пропустит предстоящий матч: "Нам повезло, что только Посмак по решению своего клуба не войдет в лагерь сборной. Остальные футболисты до 15 ноября будут с нами".

Отметим, что запланированный на 16 ноября матч Молдова - Азербайджан пройдет на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и стартует в 21:00 по бакинскому времени.