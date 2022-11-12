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Сергей Клещенко: Мы хорошо проанализировали сборную Азербайджана

Сергей Клещенко: Мы хорошо проанализировали сборную Азербайджана Получив информацию от партнеров из компании InStat, мы хорошо проанализировали соперника.
Футбол
12 ноября 2022 г. 10:46
Сергей Клещенко: Мы хорошо проанализировали сборную Азербайджана

Получив информацию от партнеров из компании InStat, мы хорошо проанализировали соперника.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Молдовы по футболу Сергей Клещенко в интервью официальному сайту местной федерации, касаясь предстоящей товарищеской встречи со сборной Азербайджана.

50-летний специалист отметил, что большинство игроков команды, возглавляемой Джанни Де Бьязи, являются игроками "Карабаха", успешно выступающего в Лиге Европы.

Главный тренер отметил, что Вячеслав Посмак из турецкого клуба "Болуспор" пропустит предстоящий матч: "Нам повезло, что только Посмак по решению своего клуба не войдет в лагерь сборной. Остальные футболисты до 15 ноября будут с нами".

Отметим, что запланированный на 16 ноября матч Молдова - Азербайджан пройдет на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и стартует в 21:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Kleşenko: "Azərbaycan millisini yaxşı təhlil etmişik"

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