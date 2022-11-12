Сергей Клещенко: Мы хорошо проанализировали сборную Азербайджана

Получив информацию от партнеров из компании InStat, мы хорошо проанализировали соперника.
Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Молдовы по футболу Сергей Клещенко в интервью официальному сайту местной федерации, касаясь предстоящей товарищеской встречи со сборной Азербайджана.
50-летний специалист отметил, что большинство игроков команды, возглавляемой Джанни Де Бьязи, являются игроками "Карабаха", успешно выступающего в Лиге Европы.
Главный тренер отметил, что Вячеслав Посмак из турецкого клуба "Болуспор" пропустит предстоящий матч: "Нам повезло, что только Посмак по решению своего клуба не войдет в лагерь сборной. Остальные футболисты до 15 ноября будут с нами".
Отметим, что запланированный на 16 ноября матч Молдова - Азербайджан пройдет на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и стартует в 21:00 по бакинскому времени.