Сербский форвард арестован за нарушение комендантского часа из-за коронавируса

Сербский нападающий "Аль-Иттихада" Александар Прийович был арестован 3 апреля за нарушение комендантского часа, введённого в Сербии из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Прийович выпивал в компании пяти человек в ресторане одной из гостиниц Белграда после 17:00 по местному времени. Все нарушители были задержаны и вызваны в прокуратуру.

Правительство Сербии ввело комендантский час с 17:00 до 5:00 в будние дни и с 13:00 субботы до 5:00 понедельника, чтобы предотвратить распространение коронавируса.