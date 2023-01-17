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Сербский тренер: Мы превзошли “Зиру” и в атаке, и в защите

Сербский тренер: Мы превзошли “Зиру” и в атаке, и в защите 17:59
Футбол
17 января 2023 г. 19:05
Сербский тренер: Мы превзошли “Зиру” и в атаке, и в защите

Венгерский клуб "Сегед-Чанад" допустил несколько технических ошибок, но в целом превзошел соперника, команду ”Зира" в атаке и защите.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер венгерского клуба второй лиги Александр Стеванович, комментируя итоги проверочного матча с ”Зирой“.

Сербский специалист остался доволен своей командой, которая выиграла матч со счетом 3:1.

"Я доволен командой. Мы на правильном пути, я доволен отношением футболистов как к игре, так и тренировкам”, - заявил он.

"Зира", которая выезжала на сборы, завтра возвращается в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Serbiyalı məşqçi: “Hücumda da, müdafiədə də “Zirə”dən üstün olduq”

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