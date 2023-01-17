Сербский тренер: Мы превзошли “Зиру” и в атаке, и в защите

17:59

Венгерский клуб "Сегед-Чанад" допустил несколько технических ошибок, но в целом превзошел соперника, команду ”Зира" в атаке и защите.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер венгерского клуба второй лиги Александр Стеванович, комментируя итоги проверочного матча с ”Зирой“.

Сербский специалист остался доволен своей командой, которая выиграла матч со счетом 3:1.

"Я доволен командой. Мы на правильном пути, я доволен отношением футболистов как к игре, так и тренировкам”, - заявил он.

"Зира", которая выезжала на сборы, завтра возвращается в Азербайджан.