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Сербский специалист оценил группу, куда вошла азербайджанская сборная

Сербский специалист оценил группу, куда вошла азербайджанская сборная "Я думаю такая группа будет сложной для всех команд"
Футбол
4 января 2021 г. 10:11
Сербский специалист оценил группу, куда вошла азербайджанская сборная
Бора Милутинович

"Я думаю такая группа будет сложной для всех команд. У нас отличные игроки. Думаю, в отборочном этапе самыми важными являются желание и страсть. Игроки должны понимать, что для многих из них это, возможно, последний шанс сыграть на чемпионате мира".

Как передает Report, этими мыслями поделился в интервью сайту danas.rs бывший главный тренер сборных Мексики, Коста-Рики, США, Нигерии и Китая Бора Милутинович, комментируя шансы сборной Сербии в отборочном этапе к ЧМ-2022.

Сербский специалист сказал, что в группе А фаворитами являются его родная команда и Португалия: "Это наиболее профессиональные команды в группе. Ирландия уровнем немного ниже, также как и сборные Азербайджана и Люксембурга. Мы также проведем товарищеский матч с Катаром".

Сборная Азербайджана проведет первый матч против Сербии 30 марта в Баку, вторая встреча состоится 12 октября на выезде.

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