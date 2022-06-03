«Сент-Этьен» уволил тренера после вылета в лигу 2

«Сент-Этьен» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Паскаля Дюпра.
«Клуб сообщает об окончании контракта Паскаля Дюпра, назначенного главным тренером 14 декабря. Назначенный после 18-го тура, когда у «зеленых» было всего 12 очков, Паскаль Дюпра и его команда смогли вдохнуть новую жизнь и набрать 20 дополнительных очков для попадания в стыки. Хотя результат и не оказатся положительным, тем не менее, хотели бы поблагодарить Паскаля Дюпра и Батиста Хамида, тренера по физподготовке, за их вклад и пожелать им удачного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.
Напомним, что «Сент-Этьен» по пенальти проиграл «Осеру» в стыковом матче и вылетел из лиги 1.