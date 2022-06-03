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«Сент-Этьен» уволил тренера после вылета в лигу 2

«Сент-Этьен» уволил тренера после вылета в лигу 2 «Сент-Этьен» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Паскаля Дюпра.
Футбол
3 июня 2022 г. 08:50
«Сент-Этьен» уволил тренера после вылета в лигу 2

«Сент-Этьен» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Паскаля Дюпра.

Как передает Report, команда по итогам сезона вылетела из высшего дивизиона Франции.

«Клуб сообщает об окончании контракта Паскаля Дюпра, назначенного главным тренером 14 декабря. Назначенный после 18-го тура, когда у «зеленых» было всего 12 очков, Паскаль Дюпра и его команда смогли вдохнуть новую жизнь и набрать 20 дополнительных очков для попадания в стыки. Хотя результат и не оказатся положительным, тем не менее, хотели бы поблагодарить Паскаля Дюпра и Батиста Хамида, тренера по физподготовке, за их вклад и пожелать им удачного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

Напомним, что «Сент-Этьен» по пенальти проиграл «Осеру» в стыковом матче и вылетел из лиги 1.

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