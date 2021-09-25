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Семин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова"

Семин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова" Юрий Cемин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Футбол
25 сентября 2021 г. 15:28
Семин подал в отставку с поста главного тренера Ростова

Юрий Cемин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство "Ростова" за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать", — заявили в пресс-службе клуба.

После восьми туров "Ростов" с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При Семине команда одержала одну победу в семи матчах. Последней игрой для 74-летнего специалиста во главе южан стал матч против "Чайки" (0:1) в Кубке России.

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