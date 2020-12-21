Семикратный чемпион признан спортсменом года в Великобритании

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признан лучшим спортсменом 2020 года в Великобритании

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признан лучшим спортсменом 2020 года в Великобритании.

Как сообщает Report, победитель был определен на основании голосования, проведенного телерадиовещательной организацией BBC.

В номинации, помимо Хэмилтона, участвовали еще пятеро спортсменов — хавбек Ливерпуля Джордан Хендерсон, боксер Тайсон Фьюри, снукерист Ронни О’Салливан, а также Холли Дойл (конный спорт) и Стюарт Броуд (крикет).

Напомним, что Хэмилтон выступает за немецкую команду с 2013 года. За это время британец выиграл 73 гонки, установив новый рекорд Формулы-1. На его счету 7 чемпионских титулов, в том числе и в сезоне - 2020.