Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США

Близкие иранских футболистов столкнулись с давлением со стороны местных властей перед матчем с США в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Близкие иранских футболистов столкнулись с давлением со стороны местных властей перед матчем с США в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Report, об этом утверждает корреспондент CNN Сэм Кили.

По его словам, иранских игроков предупредили, что их родственники будут арестованы и повергнутся пыткам, если они "поведут себя неправильно".

Также сообщается, что Стражи исламской революции ведут наблюдение за футболистами. Им запрещено покидать лагерь и встречаться с иностранцами.

Отметим, что матч Иран-США стартует в 23:00 по бакинскому времени. Представителю Азии достаточно ничьи, чтобы выйти из группы.