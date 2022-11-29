О нас

Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США

Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США Близкие иранских футболистов столкнулись с давлением со стороны местных властей перед матчем с США в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Футбол
29 ноября 2022 г. 09:26
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США

Близкие иранских футболистов столкнулись с давлением со стороны местных властей перед матчем с США в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Report, об этом утверждает корреспондент CNN Сэм Кили.

По его словам, иранских игроков предупредили, что их родственники будут арестованы и повергнутся пыткам, если они "поведут себя неправильно".

Также сообщается, что Стражи исламской революции ведут наблюдение за футболистами. Им запрещено покидать лагерь и встречаться с иностранцами.

Отметим, что матч Иран-США стартует в 23:00 по бакинскому времени. Представителю Азии достаточно ничьи, чтобы выйти из группы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Iran threatened families of national football team, according to security source
Версия на азербайджанском языке İranlı futbolçuların ailələri ABŞ-la oyundan əvvəl təzyiqlərlə üzləşiblər

Самое важное

Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
28 ноября 2022 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
28 ноября 2022 г. 13:35
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
27 ноября 2022 г. 17:46
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
26 ноября 2022 г. 17:04
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
26 ноября 2022 г. 15:41
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
26 ноября 2022 г. 14:35
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Перехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
ФотоПерехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
26 ноября 2022 г. 13:15
Президент принял участие в международной конференции Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика
ФотоПрезидент принял участие в международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика"
26 ноября 2022 г. 03:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi