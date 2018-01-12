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    Семья из Лондона подала в суд на клуб "Челси" из-за строительства стадиона

    Семья Кроствейт не приняла предложение о денежной компенсации

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Семья из Лондона подала в суд на английский клуб "Челси".

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, истцы требуют запретить строительство нового стадиона "Стэмфорд Бридж".

    Они опасаются, что после строительства стадиона солнечный свет перестанет попадать в окна их дома. Семья Кроствейт живет в этом доме на юге Лондона уже 50 лет.

    Отмечается, что вопрос о строительстве стадиона был вынесен на публичное обсуждение и решение о постройке поддержали большинство местных жителей. При этом в столичном клубе предлагали семье оказать юридическую помощь и денежную компенсацию на случай строительства стадиона, но семья не приняла предложения. 

    Ранее сообщалось о планах владельца лондонской команды Романа Абрамовича построить новую арену за 1 млрд фунт стерлингов на 60 тыс. зрителей. 

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