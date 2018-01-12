Семья из Лондона подала в суд на клуб "Челси" из-за строительства стадиона

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Семья из Лондона подала в суд на английский клуб "Челси".

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, истцы требуют запретить строительство нового стадиона "Стэмфорд Бридж".

Они опасаются, что после строительства стадиона солнечный свет перестанет попадать в окна их дома. Семья Кроствейт живет в этом доме на юге Лондона уже 50 лет.

Отмечается, что вопрос о строительстве стадиона был вынесен на публичное обсуждение и решение о постройке поддержали большинство местных жителей. При этом в столичном клубе предлагали семье оказать юридическую помощь и денежную компенсацию на случай строительства стадиона, но семья не приняла предложения.

Ранее сообщалось о планах владельца лондонской команды Романа Абрамовича построить новую арену за 1 млрд фунт стерлингов на 60 тыс. зрителей.