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    "Селтик" в 38-й раз выиграл Кубок Шотландии

    «Селтик» победил «Мазервелл» в финальном матче Кубка Шотландии со счётом 2:0

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ «Селтик» победил «Мазервелл» в финальном матче Кубка Шотландии со счётом 2:0.

    Как сообщает Report, автором первого гола стал полузащитник Каллум Макгрегор, отличившийся на 11-й минуте. 

    Второй мяч забил хавбек Жюль Оливье Нтшан в середине первого тайма.

    Для «Селтика» победа в национальном Кубке стала второй кряду и 38-й в истории. Стоит отметить, что клуб из Глазго является рекордсменом этого трофея, опережая «Рейнджерс» на пять побед.

    Напомним, команда Брендана Роджерса в нынешнем сезоне также стала чемпионом шотландской Премьер-лиги.

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