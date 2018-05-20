"Селтик" в 38-й раз выиграл Кубок Шотландии

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ «Селтик» победил «Мазервелл» в финальном матче Кубка Шотландии со счётом 2:0.

Как сообщает Report, автором первого гола стал полузащитник Каллум Макгрегор, отличившийся на 11-й минуте.

Второй мяч забил хавбек Жюль Оливье Нтшан в середине первого тайма.

Для «Селтика» победа в национальном Кубке стала второй кряду и 38-й в истории. Стоит отметить, что клуб из Глазго является рекордсменом этого трофея, опережая «Рейнджерс» на пять побед.

Напомним, команда Брендана Роджерса в нынешнем сезоне также стала чемпионом шотландской Премьер-лиги.