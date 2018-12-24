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    "Селтик" подписал контракт с 15-летним футболистом

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Шотландский клуб "Селтик" подписал контракт с 15-летним футболистом Карамоко Дембеле. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, трудовое соглашение с молодым футболистом рассчитано до 2021 года. Игрок будет выступать под 77-м номером.

    Для Дембеле это первый профессиональный контракт в карьере, а ранее он выступал в молодёжных командах "Селтика". 

    Напомним, что в 2016 году 13-летний Карамоко Дембеле провёл свой первый матч в составе молодёжной команды "Селтика". 

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