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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Шотландский клуб "Селтик" подписал контракт с 15-летним футболистом Карамоко Дембеле.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, трудовое соглашение с молодым футболистом рассчитано до 2021 года. Игрок будет выступать под 77-м номером.
Для Дембеле это первый профессиональный контракт в карьере, а ранее он выступал в молодёжных командах "Селтика".
Напомним, что в 2016 году 13-летний Карамоко Дембеле провёл свой первый матч в составе молодёжной команды "Селтика".
Təbriz QuliyevАвтор новости