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"Сельта" прервала победную серию "Атлетико"

"Сельта" прервала победную серию "Атлетико" В матче 22-го тура испанской Примеры "Атлетико" принимал на своём поле "Сельту"
Футбол
9 февраля 2021 г. 02:20
Сельта прервала победную серию Атлетико
Луис Суарес

В матче 22-го тура испанской Примеры "Атлетико" принимал на своём поле "Сельту".

Как передает Report, встреча проходила на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась со счётом 2:2.

Начало матча для команды Диего Симеоне получилось весьма настораживающим. Уже на 13-й минуте "Сельта" открыла счёт усилиями Санти Мины. "Атлетико" ответил на 45-й минуте голом в раздевалку в исполнении Луиса Суареса.

Во втором тайме уже "матрасникам" было суждено забить первыми. На 50-й минуте дубль на свой счёт записал Луис Суарес. Казалось, что матч завершится очередной закономерной победой "Атлетико". Но ближе к концу встречи в составе "Сельты" на поле появился экс-нападающий донецкого "Шахтёра" и лиссабонской "Бенфики" Факундо Феррейра. Уже на 90-й минуте аргентинец забил гол и установил итоговый счёт матча.

"Сельта" прервала восьмиматчевую победную серию "Атлетико" в чемпионате Испании. "Матрасники" по-прежнему занимают первое место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 20 матчах. Ближайшие преследователи — "Реал" и "Барселона" — имеют в своём активе по 43 очка.

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Версия на азербайджанском языке “Selta” “Atletiko”nun qələbə seriyasına son qoydu

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