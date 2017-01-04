"Сельта" разгромила "Валенсию" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ "Сельта" одержала крупную победу над "Валенсией" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Как передает Report, матч, прошедший во вторник в Валенсии, завершился победой гостей со счетом 4:1.

Голами в составе победителей отметились Яго Аспас (3-я минута с пенальти), Тео Бонгонда (14), Даниэль Васс (18) и Йон Гвидетти (75). У "Валенсии" на 58-й минуте с пенальти отличился Даниэль Парехо. Ответный матч состоится 12 января.

В еще одной встрече 1/8 финала "Эйбар" в гостях разгромил "Осасуну" - 3:0. Голы забивали Нано (28-я минута), Бебе (75) и Адриан Гонсалес (90). Ответный матч у этой пары также пройдет 12 января.